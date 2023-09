Turni di notte in inverno: "Il comandante dei vigilici chiarisca la questione"

"La programmazione del lavoro della polizia municipale doveva essere oggetto di informativa con le organizzazioni sindacali". Paola Freschi, segretaria generale della Funzione pubblica Cgil di Lucca, critica l’atto con cui il comandante Andrea D’Uva ha istituito il terzo turno (dalle 18 alle 2) per tutti i weekend invernali e per i festivi fino a gennaio, e invoca un incontro urgente per chiarire la faccenda. Lo stato di agitazione quindi permane e resta sospeso. "Una calendarizzazione di cui abbiamo appreso solo a mezzo stampa – comincia – e nella recente trattante il segretrio comunale ha detto che non ne sapeva nulla. Ricordo che ogni atto di organizzazione del lavoro deve essere comunicato con informativa al sindacato e alle rsu prima di ogni approvazione, così da aprire un confronto. Eppure nell’incontro di maggio il comandante ci garantì che ci avrebbe coinvolto sulle sue scelte di programmazione degli orari di lavoro e che non avrebbe fatto un altro terzo turno. E’ un comportamento decisamente insolito: nella delibera poi non c’è l’indirizzo politico di come deve essere fatto questo calendario, ma si dà mandato al comandante, che ha pensato bene di fissare il terzo turno per tutti i fine settimana fino a gennaio. Anche se viene definito fluido e non fisso, il terzo turno non è affatto previsto dal vecchio regolamento di polizia municipale attualmente ancora in vigore".

Freschi pertanto annuncia che il sindacato "ad oggi si trova costretto a non chiudere lo stato di agitazione ma a percorrere ulteriori strade". Verrà infatti chiesto un incontro urgente col comandante e con l’amministrazione comunale e entro fine mese è prevista anche l’assemblea del personale per discutere sia del contratto decentrato che deve essere varato ("visto che il comune di forte dei Marmi è quello più in ritardo rispetto agli altri"), che della situazione dei vigili. "Questa situazione ci delude – conclude Freschi – perchè volevamo chiudere lo stato di agitazione che permane ormai da tempo, attendendo le risultanze di ispettorato e Asl che su nostra richiesta hanno fatto verifiche in Comune e sappiamo in via informale che gli uffici hanno sistemato alcune situazioni.

Però questa scarsa considerazione delle relazioni sindacali nella gestione turni ci costringe a mantenere sospeso lo stato di agitazione".

Francesca Navari