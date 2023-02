Turista rapinato: arrestata la banda

Rapinarono un imprenditore del Rolex da 40mila euro. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio, supportati da militari del comando provinciale di Napoli, dopo mesi di indagini sono riusciti a stringere il cerchio e arrestare 3 uomini, uno residente a Frattamaggiore e gli altri in zona Forcella a Napoli, tutti destinatari di una misura cautelare restrittiva emessa dal gip del Tribunale di Lucca. I tre soggetti sono indagati a vario titolo per la rapina dell’orologio compiuta a marzo 2022. L’indagine condotta dai militari dall’Arma, coordinati dalla Procura di Lucca, ha consentito di attribuire ai soggetti arrestati sia l’organizzazione che l’esecuzione materiale del colpo nel corso del quale è stato asportato un Rolex Daytona da circa 40mila euro ai danni di un turista della provincia di Prato che passeggiava con la moglie sul pontile prima di recarsi a pranzo in un ristorante della zona. L’episodio fu movimentato: uno dei malviventi, dopo aver strappato l’orologio dal polso dell’uomo, procurandogli anche alcune abrasioni, era stato inseguito a piedi per un breve tratto dalla vittima che successivamente, colpita al volto, è caduta a terra, permettendo al rapinatore di fuggire su uno scooter condotto da un complice.

L’attività investigativa dei carabinieri, svolta mediante attività tecniche e l’acquisizione di numerose immagini di videosorveglianza e il contributo di vari testimoni, ha permesso di verificare che il gruppo criminale era composto, oltre ai due autori materiali della rapina, anche da altri soggetti che avevano concorso nel reato. In particolare, uno degli arrestati ha supportato la coppia nell’immediatezza utilizzando una autovettura “d’appoggio” che affiancava nei vari passaggi lo scooter e con la quale i soggetti avevano raggiunto Forte dei Marmi provenienti da Napoli e viceversa. I restanti indagati invece hanno fornito ausilio logistico ai complici occupandosi rispettivamente del noleggio dell’autovettura e del reperimento e del trasporto in Versilia dello scooter utilizzato per la rapina. Le indagini hanno consentito di accertare inoltre che alcuni componenti del gruppo, con precedenti per scippi e rapine di orologi di pregio, sempre a marzo erano sono resi autori di un tentato scippo d’orologio a Cannes ai danni di un facoltoso turista russo. Alla luce del pericolo di reiterazione di reati, il magistrato ha disposto la misura cautelare nei confronti dei tre soggetti: adesso si trovano nel carcere di Poggioreale.

Francesca Navari