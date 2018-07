Marina di Pietrasanta, 30 luglio 2018 - E' stata stroncata da un malore mentre faceva il bagno a Marina di Pietrasanta,dove era arrivata da alcuni giorni per un periodo di vacanza con il marito e la nipote in un appartamento che avevano preso in affitto. La vittima è una donna di 76 anni di Carpi (Modena).

La turista, attorno a mezzogiorno, stava facendo il bagno tra gli stabilimenti "Antonio" e "Pervinca" quando si è sentita male. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Guardia costiera con militari di Forte dei Marmi e Viareggio. I sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione e usato anche il defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare. Pratiche di rianimazione che, in prima battuta, erano già state iniziate dai bagnini. Ma secondo i primi accertamenti medici è probabile che la donna fosse già morta in acqua: non c'erano infatti segni di annegamento, come se la morte fosse stata immediata. E non si può nemmeno escludere che il grande caldo di questi giorni possa aver giocato un ruolo nella tragica vicenda.

Particolarmente penoso l'aspetto della comunicazione del decesso ai familiari: dopo una breve ricerca è stato possibile individuare il marito e la nipote al bagno "Grazia". Stavano cercando la loro parente, poiché non la vedevano da un po', e non avevano idea di cosa fosse successo. La notizia è stata data loro con molta delicatezza.

I familiari sono stati poi accompagnati dai militari all’obitorio dell’ospedale "Versilia" di Lido di Camaiore per il triste rito del riconoscimento, avvenuto subito dopo. Il magistrato di turno ha subito disposto la restituzione della salma ai familiari per il funerale.