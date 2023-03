Turismo lento e accoglienza Nuova vita per l’edificio al Puntone

Il rudere all’ingresso di Seravezza diventerà un punto di riferimento strategico per il turismo lento legato alla montagna. E’ uno dei progetti 2023 che sarà portato avanti dall’Unione dei Comuni con la convinta gestione del neo presidente Maurizio Verona investito del ruolo dal 16 febbraio. Grazie ai finanziamenti del fondo della montagna (a disposizione 400mila euro) sarà infatti recuperato l’edificio in degrado dopo il ponte di ferro in prossimità del Puntone, "che verrà espropriato – anticipa Verona – per farne punto di informazione, accoglienza e orientamento del turismo di Seravezza e Stazzema".

Molte le attività programmate nel piano di interventi approvato per i territori dell’Unione (Seravezza, Stazzema, Camaiore e Massarosa). "Portiamo avanti la manutenzione della sentieristica con 80mila euro – comincia il presidente – cioè l’anello Sav, sentieri Alta Versilia, di ben 52 chilometri, con l’ambizione di estenderlo su Massarosa: pur facendone parte, la Regione infatti al momento non l’ha delegato all’Unione dei Comuni e uno dei miei primi impegni sarà quello di richiedere la modifica legge regionale per avere la gestione del settore forestale anche di Massarosa e delle pinete dei territori attualmente fuori dall’Unione, senza lasciarla a enti che poco hanno a che fare con la Versilia. Per quanto riguarda il settore forestazione e anti incendio stiamo completando la bonifica e messa in sicurezza, assieme all’Unione Comuni Toscana nord ovest, della zona di Camaiore e Massarosa che lo scorso è stata devastata da un importante incendio e per questo avevamo presentato altri finanziamenti: uno di 82mila euro che ci è stato concesso per la silvicoltura e per realizzare anche un punto strategico di gestione e trattamento del nodo idrico in località Stiava; in più siamo in attesa di un finanziamento dal piano sviluppo rurale per altre risorse per oltre 300mila euro utili alla realizzazione di vasche antincendio nel comune di Seravezza e di Camaiore con piste frangifuoco. Infine – conclude Maurizio Verona – è stato già appaltato l’intervento per la valorizzazione del complesso archeominerario delle Molinette dal momento che abbiamo messo in sicurezza la galleria di ingresso. Anto obiettivo sarà l’investimento straordinario per la salvaguardia del ponte di Pruno che ha necessità di opere straordinarie ed è sempre più urgente individuare le risorse"

Francesca Navari