Turismo, il piatto piange "Il personale è carente" Gli operatori lanciano l’Sos

Carenza di conducenti per i pullman, ma soprattutto ampi vuoti in alberghi e ristoranti e in generale nel comparto del turismo. In Versilia come nel resto d’Italia. A lanciare l’Sos è l’Associazione nazionale bus turistici italiani (Anbti-Confcommercio), promotrice del convegno “Fu-Turismo“ in Versiliana alla presenza di quasi 150 partecipanti. Tra questi anche tanti politici quali l’onorevole Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia) il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia), l’ex senatore azzurro Massimo Mallegni e il sindaco Alberto Giovannetti. "Di fronte a questa mancanza di manodopera – dice il presidente nazionale Riccardo Verona (nella foto), pietrasantino doc – le domande da fare sono tante. La gente sta così bene e non ha bisogno di lavorare? O lavorano tutti in smart working? Oppure è una questione culturale? Dobbiamo interrogarci su questa mentalità. Una volta i giovani andavano a fare i camerieri o i bagnini ancor prima che iniziasse l’estate. Dove sono andati a finire i disoccupati?". Verona, che ha ricordato anche l’impossibilità di passare al motore elettrico sui bus, ha annunciato l’obiettivo cardine dell’associazione: "Il nostro settore è parte integrante del turismo e qui deve avere il luogo istituzionale di riferimento. Siamo le ruote del turismo e vogliamo essere messi nelle condizioni di correre a pieno regime".

Daniele Masseglia