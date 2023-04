Turismo I prodotti locali e internazionali

Il Comune punta forte sulle due manifestazioni organizzate per la fine di maggio e l’inizio di luglio che dovrebbero dare una boccata d’ossigeno al tessuto commerciale. Due momenti distinti che si svolgeranno al Parco di Nassiriya e che avranno come filo conduttore il cibo: la prima manifestazione, in programma dal 26 al 28 maggio, sarà dedicata a prodotti locali e regionali, mentre la seconda, che si terrà il 4 e il 5 luglio, avrà al centro prodotti della cucina internazionale. Per le due manifestazioni saranno coinvolte anche le scuole di ballo del territorio per la parte relativa agli spettacoli.

Per garantire l’organizzazione puntuale delle due manifestazioni, il Comune ha deciso di affidarne la gestione a un soggetto esterno. Il 3 aprile sono scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, e la scorsa settimana è stata accolta la domanda dell’associazione Millanteventi di Sam Giuliano Terme. L’associazione adesso avrà circa un mese per gli adempimenti burocratici e la realizzazione del proprio progetto.

RedViar