Turbolenze nella maggioranza: "La Lega non farà da stampella"

"Ci sono novità?". Il vero protagonista politico di questi giorni è il punto di domanda, con il silenzio del sindaco Giorgio Del Ghingaro che fa da effetto propulsivo alla valanga di ipotesi. Da destra a sinistra, e anche nella sua maggioranza civica, in questa tempesta (in un bicchier d’acqua?), si naviga a vista "Sarà davvero rimpastone?".

Una possibilità ventilata in questi giorni, da quando ha preso sostanza la candidatura regionale del capogruppo della maggioranza David Zappelli a fianco del governatore Eugenio Giani, da anni in conflitto col sindaco per il Parco, il Porto, la Sanità, la ciclovia Tirrenica, la via del Mare... Da quando con due note ufficiali la maggioranza (con l’eccezione della consigliera Silvia Bertolucci) ha preso le distanze dall’impegno del consigliere. Da quando, nonostante le note sottoscritte, gli assessori Alberici, Mei e Pierucci, già convocati dal sindaco, per un incontro rinviato all’ultimo minuto, hanno partecipato a fianco del capogruppo Zappelli all’incontro elettoral-letterario con il presidente-scrittore Eugenio Giani ospitato dall’Auser.

Intanto, tra domande, incalzanti, e silenzi, pesanti, l’attività istituzionale prosegue. E con la fascia tricolore il vicesindaco Valter Alberici, insieme all’assessora alla cultura Mei, ieri mattina ha partecipato in veste ufficiale alle celebrazioni per la Liberazione di Viareggio, a fianco dell’Anpi. Ai piedi del Monumento alla Resistenza e alla Pace di Largo Risorgimento, da dove riparte, in un giorno simbolico, che resta fuori dalle beghe del Palazzo, un richiamo sacrosanto ai valori di libertà, di solidarietà e di pace.

E se fosse davvero rimpastone? Tormentone già trasformato in meme. Se così fosse il gruppo consiliare della Lega mette le mani avanti: "Per smentire categoricamente – dice il capogruppo Alessandro Santini – certe infondate indiscrezioni secondo le quali i nostri consiglieri potrebbero andare in soccorso al sindaco di Viareggio che, in questo scorcio di legislatura, attraversa una passaggio di crisi nella sua maggioranza e quindi il rischio di non avere più i numeri per andare avanti". Anzi, "Siamo a lavoro – prosegue – per mettere insieme tante forze, espressione della città, che possano essere in grado di manifestarsi con successo alle prossime elezioni comunali".

Ma se la maggioranza cigola, anche la Lega scricchiola. Con la segreteria comunale che, a seguito delle dimissioni di massa scatenate dalla "vannaccizzazione" del partito, si prepara ad essere commissariata. E con un consigliere, Valter Ferrari, che ha già dato segnali di discontinuità col gruppo non firmando la mozione di sfiducia contro il presidente del Festival Pucciniano dopo l’affair del ponticello sul Massaciuccoli, che sarà discussa in consiglio comunale il 29 settembre. Quando forse saranno più chiari gli equilibri amministrativi.

