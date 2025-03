Tullio Solenghi al Teatro Comunale fa sold out

A Gliberto Govi emblema e simbolo del teatro genovese, rende omaggio Tullio Solenghi nello spettacolo "Pignasecca e Pignaverde", riportando sul palcoscenico il grande attore comico così com’era, persino lo stesso aspetto, anima e cuore, panni e mimica. Lo spettacolo è in scena domani alle 21 al Teatro Comunale di Pietrasanta atteso da un sold out, come tutti gli eventi proposti in questa stagione di prosa. Solenghi torna così a cimentarsi con un altro classico del repertorio magistrale di Gilberto Govi, prodotto dal Teatro Sociale di Camogli, Teatro Nazionale di Genova.

I biglietti per la stagione di prosa sono esauriti, ma al botteghino del Teatro Comunale, nei giorni e negli orari di apertura – sono già in vendita i biglietti di alcuni degli eventi del 46° Festival La Versiliana.