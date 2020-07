Viareggio, 22 luglio 2020 - Ha truffato la Regione Toscana mettendosi in tasca la bellezza di centomila euro di finanziamenti senza utilizzarli per gli scopi previsti, ma è stato scoperto dalla Guardia di finanza nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Lucca.

L'imprenditore aveva creato un raggruppamento temporaneo di imprese per accedere ai finanziamenti regionali, soldi destinati alla promozione all'estero delle eccellenze toscane: la nautica viareggina è una di queste e i soldi percepiti sarebbero stati funzionali alla partecipazione ai grandi saloni internazionali, come quello di Mosca e del Principato di Monaco.

La Guardia di Finanza di Viareggio, però, ha scoperto che l'imprenditore ha trasmesso alla Regione giustificativi di spesa contraffatti e che non ha mai, di fatto, destinato i fondi ricevuti alle attività promozionali.

Sulla documentazione erano riportati dei costi mai sostenuti o sostenuti soltanto parzialmente, relativi ad esempio all’affitto di appartamenti all’estero che erano già di fatto nella disponibilità dell’indagato, oppure alla partecipazione a saloni nautici ed eventi connessi, ai quali in realtà non ha mai preso parte. Diverse fatture, riportanti costi mai sostenuti, sono state emesse da società estere con sede in Gran Bretagna, Principato di Monaco e Moldavia, amministrate di fatto dallo stesso imprenditore.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lucca, hanno consentito di denunciare l’imprenditore per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, reato che prevede fino a 7 anni di reclusione. La società italiana con la quale è stato ottenuto il finanziamento, denunciata per indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, è stata poi dichiarata fallita nel 2018. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro dei conti correnti e quote societarie riconducibili all’imprenditore.