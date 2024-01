Truffa dello specchietto. Anziana derubata a Cotone

TORRE DEL LAGO

Le ha sottratto i soldi destinati per la spesa al supermercato riuscendo a intimorirla e provocandole un forte stato d’ansia che le ha impedito di chiedere aiuto. È tornata la truffa dello specchietto: vittima una donna, una sessantina d’anni. Il malvivente è riuscito a sottrarle una quarantina di euro. Una bazzecola se si tiene conto che il giovane, un ragazzone alto e spigliato, come prima cifra per il danno allo specchietto, danno ovviamente inesistente, aveva sparato come cifra di risarcimento oltre 200 euro. Denaro che la donna non aveva con sè. L’episodio è accaduto in pieno giorno sulla superstrada tra Cotone e Torre del Lago. A raccontare la brutta esperienza è la figlia della vittima. "Voglio raccontare la disavventura di mia madre per mettere in allerta le persone, perché si tratta di un episodio grave. Mia madre ha avuto molta paura e non se la sente di parlare. Di una cosa sono certa: queste persone sanno chi colpire e sanno come fare". Tutto accade con una sequenza che sembra una pellicola cinematrografica: la donna sta percorrendo il raccordo davanti a lei c’è una utilitaria, scura, forse nera, che procede a bassissima velocità, la donna decide di sorpassare e inizia la manovra quando la utilitaria sterza volutamente per urtare leggermente lo specchietto. È un secondo lei avverte un rumore impercettibile. Contemporaneamente si accorge che l’uomo alla guida della utilitaria fa dei segni con le braccia intimandole di fermarsi, sul sedile del passeggero c’è una donna giovane mora. Quei segni che vanno avanti per qualche minuto provocano nella donna uno stato d’ansia e così decide di fermarsi sulla piazzola di sosta. L’uomo scende, sicuro di sè, sostiene che lo specchietto della sua auto è stato gravemente danneggiato e le dice che per evitare conseguenze chiede 225 euro. È disinvolto, parla con accento del sud, campano, recita a soggetto, accento soggiogando la donna che alla fine le consegna 40 euro. L’utilitaria si dilegua in direzione Pisa. "Mia madre non è una persona sprovveduta anzi al contrario. Ma questa volta è stata soggiogata dall’atteggiamento del giovane e invece di tirare diritto alla fine si è fermata e ha dato il denaro a quel giovane. Ha ancora paura. E allora lo racconto io perché non è giusto che questi deliquenti la facciano franca", afferma.

Maria Nudi