La truffa del contatore, falso addetto di Gaia tenta di ingannare due anziani

Versilia, 16 marzo 2024 – Gaia, società della fornitura idrica in Versilia, registra ancora un tentativo di truffa ai danni di due persone anziane. Lo rende noto la stessa spa sulla sua pagina Fb.

È accaduto a Viareggio, dove due utenti residenti nello stesso condominio, hanno riferito di avere ricevuto una chiamata da una persona che si è presentata come addetto del gestore idrico, informandoli di un'imminente sostituzione del contatore. Per installare quello nuovo, il truffatore avrebbe chiesto 400 euro a ciascun utente.

Fortunatamente i due utenti hanno informato l'amministratore del condominio che ha chiamato il numero verde di Gaia 800-223377 segnalando quanto accaduto. Gaia spa fa sapere che non fissa appuntamenti per sostituzione dei contatori a pagamento e che le sostituzioni massive programmate o in corso, in tutto il litorale apuoversiliese dei vecchi contatori con i nuovi smart meters sono gratuite per l'utente finale.

Inoltre Gaia non chiama gli utenti e nemmeno fissa appuntamenti presso le abitazioni private per promuovere tariffe più vantaggiose o promozioni di alcun genere. Per tutte le informazioni di cui hanno necessità gli utenti possono contattare Gaia al numero verde, o prenotare un appuntamento agli sportelli.