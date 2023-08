Truffa a Pietrasanta: "Papà, mi mandi soldi?"

Da diverse ore non aveva più contatti con suo figlio, a Lisbona per motivi di lavoro. Per questo, quando ha ricevuto un messaggio su Whatsapp da un numero sconosciuto – "Papà, ho perso il telefono" – ha pensato che fosse davvero successa una cosa del genere. Ma è bastato quel "papà", scritto da chi lo ha sempre chiamato "babbo", a farlo insospettire. Sospetto che è diventato certezza quando il fantomatico figlio gli ha chiesto 3mila euro "per pagare delle fatture".

A quel punto Enrico Marchi, noto architetto in pensione ed ex consigliere comunale, si è recato dalle forze dell’ordine per metterle al corrente dell’ennesimo tentativo di truffa che continua a colpire le ignare vittime sempre via telefono. L’episodio è avvenuto lunedì alle 12,30. "Sono riuscito a contattare mio figlio non prima delle sette di sera – racconta – e pertanto, lì per lì, il messaggio che avevo ricevuto al mattino poteva essere credibile. Ho provato anche a chiamare ma la telefonata veniva rifiutata, segno che l’account era straniero. Ma poi non tornavano tanti dettagli. Da quel ’papà’ che lui non ha mai pronunciato, alla richiesta di soldi, strana per chi gira con le carte di credito. Fino al consiglio di fare un leasing e di farmi dare i soldi da mia moglie, dicendo che glieli avrebbe ’restituiti con gli interessi’. Le forze dell’ordine dicono che ci sono tanti casi simili – conclude – ma quei numeri sono difficilmente rintracciabili. Quando arrivano numeri sconosciuti bisogna sempre stare attenti. Oggi (ieri, ndr) ci hanno provato anche con mia figlia, fingendosi suoi figli: peccato che lei abbia due bimbi piccoli".

Daniele Masseglia