Truck commerciali. Bando per otto posti

Novità per quanto riguarda il commercio nel tessuto locale massarosese. Il Comune ha indetto una procedura di selezione per l’assegnazione dodecennale di otto posteggi fuori mercato che si trovano su aree pubbliche. Le aree sono dislocate sull’intero territorio e nel dettaglio riguardano: un posteggio a Montramito, parcheggio adiacente la rotatoria del Brentino; un posto a Bozzano, piazza Don Damiano, con due diverse frequenze di utilizzo; due postazioni a Massaciuccoli, piazza del Porticciolo; una a Piano di Conca, una a Montigiano, zona Belvedere; e un chiosco edicola a Massarosa in via Roma 340.

Le diverse specializzazioni merceologiche e le tipologie di svolgimento dell’attività sono indicate nel bando che è consultabile e scaricabile dal sito del Comune (sezione "commercio e mercati", sottosezione "attività produttive"). "Si confermano le aree fuori mercato che non rientrano nel piano del commercio – commenta l’assessore al commercio e alle attività produttive Fabio Zinzio –; i posti si trovano in punti strategici del nostro comune e permettono di dare un opportunità in più sia ai commercianti che ai cittadini".

Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando il modello di domanda allegato al bando e trasmesse al Comune solo tramite Pec all’indirizzo [email protected]. La scadenza dei termini è stata fissata per sabato 9 dicembre. Dovrà essere presentata una singola domanda per ciascun posteggio per il quale si intende concorrere, e tutti i documenti relativi a ogni domanda dovranno essere trasmessi con un’unica Pec. Non saranno ammesse le domande i cui allegati siano trasmessi con più Pec.