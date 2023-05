Trovano portafoglio Lo consegnano ai vigili

Mentre stava effettuando alcuni acquisti in città ha perso, senza accorgersene, il portafoglio con dentro i documenti e 980 euro. Mica spiccioli, insomma. Ma sulla sua strada ha trovato tre concittadini che con senso civico e generosità non ci hanno pensato due volte a consegnare il portafoglio a due agenti della polizia municipale in servizio, le quali insieme ai propri colleghi sono riuscite poi a rintracciare il legittimo proprietario, anche lui residente in città. Il lieto fine è stato scritto al comando di polizia municipale, tra ringraziamenti, strette di mano e una foto di gruppo piena di riconoscenza e di vicinanza tra cittadini e istituzioni.

Il ritrovamento è avvenuto ieri mattina in piazza Statuto. Sono stati come detto tre residenti a notare il portafoglio in terra. Proprio in quel momento l’equipaggio “rosa“ della polizia municipale stava attraversando la piazza per la consueta attività di controllo del territorio e i tre, a quel punto, senza alcuna esitazione hanno consegnato loro il portafoglio. Succesivamente al comando di via Marconi sono state avviate tutte le procedure per rintracciare il proprietario, un noto professionista che, contattato dagli agenti, è stato invitato a recarsi agli uffici del comando. Qui, dopo le necessarie verifiche sulla titolarità dei documenti e sulla corrispondenza del contenuto, compresa la somma di denaro, il portafoglio è stato riconsegnato al professionista che ha ringraziato di cuore gli agenti e si è riservato di fare altrettanto con i tre concittadini autori del ritrovamento. Un episodio simile era avvenuto giorni fa con un cittadino di Tonfano che aveva perso il portafoglio nel parcheggio del “Brico“ di Viareggio: anche in quel caso con il lieto fine.

d.m.