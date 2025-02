"Troppo pericoloso per pedoni e ciclisti: servono urgenti correttivi"

Il tragico incidente avvenuto sul cavalcavia Barsacchi, in cui a soli 21 anni ha perso la vita Federico Del Volgo, travolto da un’auto mentre camminava e, nell’urto, sbalzato oltre il guardrail, in una terribile caduta, oltre ad un profondo dolore, che ha attraversato la città, ha innescato le riflessioni della politica. Dopo la mozione del Pd, che chiede all’amministrazione interventi per la messa in sicurezza del ponte, già teatro di drammatici incidenti, intervengono sul tema anche le forze del centro destra, Lega e Fratelli d’Italia.

"Il cavalcavia Barsacchi è pericoloso per chiunque lo attraversi a piedi o in bicicletta, per questo è fondamentale eliminare le criticità che lo rendono insicuro" afferma il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini, che insieme alla vice-segretaria comunale Alfreda Del Carlo, ha fatto un sopralluogo sul ponte che collega la Migliarina al centro città. "In alcuni punti i marciapiedi raggiungono a stento i 50 centimetri senza alcuna protezione, se non il gradino – affermano Baldini e Del Carlo – . Mentre il guardrail per lunghi tratti è aperto verso il vuoto". L’assenza di una corsia ciclabile, "rende l’attraversamento pericoloso anche per i ciclisti. E infatti, solo pochi anni, si è consumato un altro incidente mortale che ha coinvolto una donna in bicicletta. Per questi motivi – affermano i leghisti – è necessario lavorare a modifiche del tracciato che garantiscano un livello di sicurezza maggiore", in particolare per l’utenza “fragile“, "così come sarebbe opportuno limitare la velocità. Abbiamo informato il nostro gruppo consiliare affinché – concludono Baldini e Del Carlo – si provveda a un confronto sul tema nelle sedi comunali".

Necessità condivisa anche dal consigliere comunale di FdI Marco Dondolini e dal responsabile del dipartimento sicurezza Raffaele Biondo e Mirco Zaia. "Per mettere in sicurezza il cavalcavia e salvaguardare l’incolumità dei pedoni vanno allargati i marciapiedi e – sostengono – aggiunte barriere di sicurezza a tutela in caso di sbandamento da parte dei veicoli". Secondo i rappresentanti di FdI "Sarebbe inoltre opportuno installare dei pannelli che indichino la velocità per rendere consapevoli gli automobilisti. Grazie a questi dispositivi preventivi si stima di arrivare a una diminuzione media della velocità del 30% , riducendo sensibilmente la possibilità che si verifichino incidenti mortali. via Monte Matanna – concludono – è una strada urbana molto trafficata con il limite di 50 km/h e nonostante questo molti sfrecciano a velocità superiore".