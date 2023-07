"Troppi sportelli chiusi alle Poste" Storia di lunghe file e disservizi

"Troppi sportelli chiusi all’ufficio postale del Forte". A raccontare la sua disavventura è Giuseppe Perotti. "Erano aperti due degli otto sportelli disponibili – spiega – gli utenti presenti, una dozzina circa, al mio ingresso mi hanno gentilmente avvisato che l’apparecchiatura che distribuisce i biglietti per la prenotazione si era nuovamente guastato. L’attesa è stata lunga, anche perché alcuni utenti dovevano effettuare operazioni complesse. Il mio turno è arrivato dopo circa mezz’ora, anche perché alcuni, stanchi di aspettare avevano abbandonato il posto di combattimento. Credo che una località come Forte dei Marmi non si meriti da parte di Poste Italiane un trattamento così umiliante e desolante. Tanto più che in questo stesso periodo il Comune e molti esercizi privati stanno facendo sforzi per renderla la più bella ed attraente".