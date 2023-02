Troppi pericoli in via Traversagna In partenza i lavori di asfaltatura

Da tempo i residenti segnalavano i pericoli quotidiani rappresentati dai cedimenti e dislivelli del manto stradale, con grossi disagi soprattutto per biciclette e mezzi a due ruote. Ancora per poco visto che tra oggi e domani è in programma la ristrutturazione e messa in sicurezza di via Traversagna. E così, dopo che la ditta ha concluso l’intervento di asfaltatura in via Del Prete e via Colombo (tra il lungomare e via Carducci), a Tonfano, il nuovo cantiere andrà a ripristinare il manto di un’altra strada del territorio molto trafficata come via Traversagna.

Il punto interessato dai lavori è quello tra via del Pagliaio e via Padule. "Un tratto che, come ben segnalato dai cittadini – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – è diventato insidioso per tutta la circolazione stradale. Su un lato della carreggiata, infatti, l’asfalto ha progressivamente ceduto, creando un dislivello. Con questo intervento andiamo a ristabilire la complanarità del piano strada in modo da metterlo in sicurezza". I lavori come detto dovrebbero durare due giorni, dalle 8 alle 18, e prevedono la chiusura totale del tratto interessato, con deviazione del traffico nelle zone limitrofe garantendo l’accesso alle abitazioni, ma non la sosta. "L’intervento – conclude Marcucci – rientra nel piano di manutenzioni stradali per il quale l’amministrazione ha stanziato, anche per il 2023, circa 1 milione di euro".