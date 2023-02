Troppi furti in centro e frazioni Ecco il vademecum della sicurezza

L’amministrazione prosegue il proprio impegno sul fronte della sicurezza. Dopo il summit in prefettura con la firma del patto per l’attuazione della sicurezza urbana è stata la volta dell’incontro con i presidenti e i referenti dei comitati di rappresentanza locale e le associazioni di volontariato, con l’obiettivo di informare e coinvolgere tutti i territori nella comune azione di contrasto ai diversi fenomeni di illegalità. Presenti, oltre alla sindaca Simona Barsotti (nella foto), al presidente del consiglio comunale Riccardo Brocchini e agli assessori Fabio Zinzio e Alberta Puccetti anche il commissario Magliulo, il maresciallo Merlo e la comandante Papasogli. È stata l’occasione per consegnare il vademecum per la “sicurezza partecipata”, un decalogo di semplici consigli utili per i cittadini per cercare di ridurre il rischio furti: tante informazioni che possono essere utili ad ognuno. Il decalogo è consultabile anche nella sezione news del sito e sui canali social.