Troppi divieti di balneazione. Gaia cerca le infiltrazioni d’acqua piovana nelle fogne

Scovare i punti in cui le acque piovane e quelle di falda, meglio note come “parassite“, si infiltrano nelle fognature finendo nei depuratori e di conseguenza in mare, originando gli odiosi divieti di balneazione. Una missione ambiziosa, costosa ma ritenuta di fondamentale importanza quella tracciata da Gaia, che giorni fa ha presentato il Piano strategico di costa da attuare in tutta l’area servita dal gestore idrico, ossia dal confine con la Liguria fino a Viareggio. Il piano è entrato infatti nella fase di progettazione e di sperimentazione.

L’obiettivo è una miglior gestione della fognatura nera, che raccoglie scarichi domestici e industriali, e della bianca, che raccoglie le acque piovane. Tutto questo per evitare il sovraccarico dei depuratori e impedire all’inquinamento di raggiungere il mare. La rete gestita da Gaia, oltre 2mila chilometri di cui 1.200 nella costa apuoversiliese, è stata ampliata tra il 2016 e il 2023 ma non basta perché le fogne bianche, gestite dai comuni, sono poco conosciute e mappate e pure quelle nere non sono a tenuta stagna. "In questo modo – spiega Gaia – quando piove in maniera intensa le acque meteoriche finiscono nella fogna nera e da qui ai depuratori andando a creare malfunzionamenti o attivare bypass di scarico nei fossi. Di fatto non si realizza una completa separazione tra acque meteoriche e reflue. Inoltre nella fognatura nera si infiltrano pure le acque che arrivano dal drenaggio dei terreni e dalla falda che si solleva quando piove. I nostri studi dimostrano che ogni due litri che entrano nei depuratori, quasi la metà, il 43,5%, sono acque parassite, di cui il 14,9% acqua piovana e il 28,6% imputabile alla falda o ad altri fattori. Ed è in queste infiltrazioni che dovremo intervenire".

Daniele Masseglia