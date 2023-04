Troppi animali selvatici "Distruggono la flora del Parco, sta saltando l’equilibrio biologico"

di Beppe Nelli

Troppi animali selvatici alle porte di casa. La Natura si riprende il territorio quando, come nel lockdown, l’uomo si ritira. Ma lupi e ungulati sono anche attratti dai rifiuti organici abbandonati abusivamente. Cinghiali, daini e lupi si sono riavvicinati alle case: l’incidente ferroviario di ieri, il cervide nel Canale Burlamacca, i lupi sulle colline abitate. Molti arrivano dal Parco di Migliarino. E il presidente Bani ammette: "Ci dispiace ucciderli, ma gli abbattimenti selettivi sono indispensabili anche per mantenere l’equilibrio ambientale della zona protetta". Più facile a dirsi che a farsi.

"A S.Rossore – spiega Bani – ci sono daini e cinghiali, ma un solo cervo. Leggenda vuole che i cervi attaccarono la regina, e il re li fece abbattere tutti. Ma i daini come i cinghiali sono molto fecondi, e durante il Covid senza caccia fuori dal Parco, né abbattimenti selettivi, sono aumentati a dismisura. Solo nella Tenuta di S.Rossore stimiamo la presenza di 5 mila daini e 1.200 cinghiali. Per l’equilibrio ambientale dovrebbero esserci 1.200-1.400 daini, e 800 cinghiali".

"Con la politica di contenimento nel 2022 abbiamo eliminato 1.700 daini tra catture abbattimenti selettivi. Gli 11 lupi presenti ne hanno mangiati 300 in un anno. Il lupo è al vertice della catena alimentare come l’uommo, evita di fare abbattimenti selettivi che non mi piacciono: ma non bastano. A novembre piazzeremo nella Tenuta Salviati una recinzione di cattura per i daini che poi sposteremo altrove. La ditta Zivieri di Bologna li prende e li macella. Troppi ungulati distruggono il sottobosco. E coi cinghiali va peggio, perché escono dal Parco e distruggono le coltivazioni. Inoltre è arrivata la peste suina che ha bloccato l’attività della ditta grossetana ingaggiata da noi. Qui non abbiamo avuto casi di peste suina, ma ci sono divieti a livello nazionale, con casi anche in Liguria. Così quest’anno abbiamo speso 80 mila euro per dare indennizzi parziali agli agricoltori".

"Il problema – sottolinea il presidente – è che possono esserci pericoli per le persone. Se le auto che costeggiano il Parco viaggiano veloci ci possono essere morti e feriti. E’ la Natura, la gente dovrebbe fare attenzione. Anche tenendo i cani al guinzaglio quando va nella macchia, perché se scappano possono essere uccisi dai lupi. E smettendo di creare discariche abusive di rifiuti organici che attirano i selvatici, che poi attaccano anche gli animali domestici. Con la Caritas abbiamo distribuito ai poveri la carne dei cinghiali abbattuti selettivamente, ma più di tanto non si può fare per la peste. Ma il 21 aprile a Viareggio la ditta Zivieri, all’expo food in programma, farà assaggiare carni e salumi degli ungulati degli abbattimenti selettivi. Non ci piace farli, ma senza contenimento l’equilibrio florofaunistico del Parco sarebbe sconvolto".