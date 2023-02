"Troppi alberi pericolosi Ma nessun intervento di tutela"

"Il governo delle tasse e delle promesse non mantenute". Stoccata dalla consigliera della lista Per Massarosa Marzia Lucchesi (nella foto): "Dall’insediamento a oggi l’amministrazione Barsotti ha parlato tanto – commenta – ma quanto realizzato a favore dei cittadini è pari a zero. Ne è una dimostrazione quanto accaduto a Stiava, con la caduta di un albero in una strada trafficata del paese. Un anno fa, come opposizione, presentammo una mozione per impegnare l’amministrazione a prendersi maggior cura del territorio – continua – e in cambio ottenemmo solo derisione. Ci sono diversi alberi pericolosi già mappati e di cui gli attuali amministratori sono a conoscenza, ma in più di un anno di amministrazione non è stato fatto nessun intervento di salvaguardia sul territorio o meglio, alcuni interventi sono stati realizzati quando ormai i danni erano fatti". Meno servizi, dunque, a un costo più alto. "In una cosa l’amministrazione è maestra – sottolinea Lucchesi –: aumentare le tasse e istituirne di nuove. Sono aumentati i diritti di segreteria, l’Irpef, il canone per la spazzatura ed è stata istituita la tassa di soggiorno. Di contro, servizi pari a zero".