Trofeo storico versiliese: Gruppo sbandieratori a Seravezza

Colori sgargianti, abilità, estro e talento sono pronti ad infiammare ancora una volta il pubblico grazie ad uno degli eventi più attesi dell’anno. L’appuntamento è per domani, da pomeriggio a sera, con la XXIX edizione del “Trofeo storico versiliese“, gara di musici e sbandieratori organizzata dal Gruppo sbandieratori Palio dei Micci e ospitata come di consueto in piazza Matteotti a Querceta. La manifestazione, nata nel 1980, è considerata una delle più longeve a livello nazionale e la decisione, avvenuta negli ultimi anni, di collocarla a fine agosto nel calendario delle manifestazioni della Federazione italiana sbandieratori (Fisb) ha riscosso un notevole interesse da parte dei gruppi partecipanti. Si tratta infatti dell’ultima gara prima della “Tenzone Aurea“, in programma dall’8 al 10 settembre a Montagnana (Pd), e rappresenta quindi un buon test in vista di questo evento, di fatto il più importante a livello nazionale.

Saranno sette i gruppi in gara, più precisamente Le Fiamme di Caracosta di Cerreto Guidi, contrada San Giacomo e la contrada Borgo San Giovanni di Ferrara, Borgo San Pietro di Asti, Rione dè Brozzi di Lugo, contrada Il Ponte di Forte dei Marmi e ovviamente il Gruppo sbandieratori Palio dei Micci di Querceta. Le gare partiranno alle 16.30 con le specialità di coppia tradizionale e a seguire la piccola squadra. Alle 20.45 si terranno invece le specialità di singolo tradizionale e della grande squadra. Al termine la cerimonia con le premiazioni e la consegna del premio combinata, opera realizzata come di consueto negli ultimi anni dalla fonderia “Mutti“ di Pietrasanta.

Red.Viar.