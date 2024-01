Trissino a Giovinazzo. Il Grosseto a Valdagno

FORTE DEI MARMI

Fra stasera e domani pomeriggio si gioca la 14^ giornata, prima di ritorno, del campionato di serie A1 di hockey su pista. Stasera alle 20.45 sono in programma Sandrigo-Valdagno e Grosseto-Valdagno, mentre Vercelli-Monza è stata sospesa in attesa delle decisioni del giudice unico in merito al ritiro dei piemontesi dal campionato. Sempre stasera, alle 21, in pista Lodi-Follonica. Domani alle 18 si completa il quadro con Montebello-Sarzana, Trissino-Giovinazzo e Forte-Breganze. In classifica, dopo il recupero di giovedì sera Forte dei Marmi 36, Trissino 33. Le decisioni del giudice unico nazionale in merito al ‘caso’ Vercelli sbloccheranno anche i quarti di finale di coppa Italia al momento ‘congelati’, mentre avrebbero dovuto iniziare mercoledì 10 (Follonica-Valdagno), proseguire il 17 (Forte-Montebello) e chiudersi il 24 (Trissino-Grosseto e Sarzana-Lodi). Giovedì prossimo torna invece la Champions League con il Forte dei Marmi che ospita il Liceo di la Coruna.

G.A.