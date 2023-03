"Trentamila presenze E tutto in sicurezza"

VIAREGGIO

È Alessandro Meciani, assessore al turismo, a fare un bilancio dell’evento. "Abbiamo avuto più di trentamila partecipanti, la manifestazione si è svolta tutta in sicurezza, è stata fatta la raccolta differenziata, perché è importante l’attenzione all’ambiente e alla spiaggia. Dopo due anni di stop, abbiamo avuto un effetto superiore alle attese. Tantissimi ragazzi sono venuti con dei pullman e c’è chi ha soggiornato nei nostri alberghi per riempire poi le discoteche della zona". Un bilancio più che soddisfacente per la manifestazione che da anni richiama i maturandi da tutta la Toscana. Un rito affievolito solo dal manifestarsi della pandemia. Che si era tenuto anche nel 2020, con meno giovani, visto che di lì a poco ci sarebbe stato il primo lockdown. "Alle 13 quando è partito il dj set eravamo già in overbooking — prosegue Meciani — ma la manifestazione si è svolta senza problemi. Siamo sicuri che i ragazzi porteranno un bel ricordo di Viareggio e che la città porterà loro bene nell’esame che devono sostenere. Hanno trovato una città pronta a accoglierli e stiamo lavorando per intercettare questo target di mercato". L’amministrazione comunale sta infatti programmando i prossimi mesi. "Stiamo facendo la programmazione estiva, un calendario di eventi per l’estate, concentrandosi a fare meglio dello scorso anno. Nel 2022 siamo tornati sopra il milione di presenze turistiche, dopo la flessione del 2021 in cui ne erano state registrate 870mila. C’è stato il traino del Carnevale, poi ci sarà il Giro d’Italia, ma stiamo lavorando anche un calendario per i ponti della primavera. Tra questi ci sarà una prima manifestazione legata al food con Slow food al Principino. La pianificazione è per noi molto importante".