Treno guasto, ritardi. Piano anti-allagamento

Circolazione ferroviaria in tilt, tra ritardi e corse cancellate, a causa di un guasto al treno avvenuto ieri mattina alla stazione di Pietrasanta, il tutto aggravato da uno sciopero dei sindacati che ha ulteriormente creato disagi ai viaggiatori. Il guasto si è verificato nello scalo cittadino nella notte tra mercoledì e l’episodio ha comportato una serie di problemi lungo la linea ferroviaria tra La Spezia e Pisa. La circolazione è tornata poi regolare ieri mattina alle 7, ma i treni Intercity hanno registrato ritardi fino a 45 minuti e i regionali fino a 90 minuti. E come se non bastasse, alle 8 è scattato lo sciopero di otto ore indetto dai sindacati con ritardi, soppressioni e cancellazioni. I disagi peggiori sono stati registrati in Liguria, basti pensare che a Genova, alle 11 di ieri mattina, erano stati cancellati ben dieci treni regionali, più ritardi fino a un’ora di altri treni, oltre a sei intercity cancellati e altri sette interessati da cancellazioni su specifiche tratte.

Sempre a proposito della stazione di Pietrasanta, ieri sono stati presi provvedimenti per scongiurare l’allagamento del sottopasso pedonale come avvenuto un mese fa in occasione delle fortissime piogge. Alla luce infatti dell’emissione dell’allerta meteo arancione, iniziata nel tardo pomeriggio di ieri e prevista per l’intera giornata di oggi, su apposita richiesta del Comune le Ferrovie dello Stato hanno assicurato l’amministrazione comunale di aver eseguito un intervento al sottopassaggio pedonale per contrastare e scongiurare gli episodi di allagamento che si sono verificati a seguito di eventi atmosferici eccezionali.