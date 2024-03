Tre ulteriori defibrillatori. E corsi di formazione

Prosegue l’installazione di nuovi defibrillatori sul territorio e, contestualmente, i corsi di formazione per i cittadini. I prossimi appuntamenti con la formazione sono in programma martedì dalle 18 alle 20 e mercoledì 6 marzo dalle 18 alle 21 alla parrocchia di Ripa. I corsi, totalmente gratuiti, saranno tenuti dal personale della Salvamento Forte dei Marmi. Per iscriversi: [email protected], specificando nome, cognome e un recapito telefonico. Intanto il 23 marzo saranno installati altri tre Dae a Corvaia, Basati e Minazzana che andranno così a completare questa prima fase del progetto “Battiti di cuore. Seravezza comune cardioprotetto” che vede già postazioni a Querceta, Pozzi, Seravezza, Riomagno, Azzano, Giustagnana, Cerreta Sant’Antonio, Fabbiano e quella mobile della polizia municipale. "Abbiamo - spiega l’assessore al sociale Stefano Pellegrini - sostanzialmente coperto il territorio comunale, con qualche integrazione alla quale stiamo lavorando come nel caso di Ruosina di concerto con Stazzema".