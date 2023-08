Tre biciclette rubate in pochi giorni: la disavventura di un turista

I furti di biciclette in Versilia sono sempre stati all’ordine del giorno. Eppure sembra che quest’anno il fenomeno si sia intensificato. La testimonianza di una villeggiante di Prato, che da sempre frequenta la Versilia, è emblematica: "Siamo solo alla fine di luglio e me ne hanno rubate tre. La prima due settimane fa a Lido di Camaiore: approfittando del cancello del condominio rimasto aperto per un guasto qualcuno è entrato nella proprietà privata, ha tranciato il lucchetto e ha portato via una bici da passeggio nuova di zecca. Giovedì sera invece mia figlia e una sua amica sono andate alla Bussola a Focette e all’uscita dal locale non hanno più trovato le loro bici". Però in questo caso c’è stato almeno un parziale lieto fine: “Sabato, due giorni dopo il furto, ero in passeggiata al Lido e ho visto la mia bici. Non c’è dubbio che fosse quella, ha delle caratteristiche inconfondibili, e soprattutto ho una foto che dimostra che sia proprio la mia. L’ho presa e riportata a casa. A questo proposito vorrei ringraziare sia i carabinieri, che nonostante le tante cose che hanno da fare hanno trovato il tempo di intervenire dopo la mia chiamata, sia l’associazione nazionale carabinieri".

Importante è denunciare sempre il furto di una bicicletta. Diventa fondamentale in caso di ritrovamento. Un altro consiglio è ricorrere alla punzonatura, facendo imprimere sul telaio un segno di riconoscimento.