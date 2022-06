Travolto da un’auto mentre esce da lavoro

Era appena uscito dal locale dove lavora quando è stato travolto da un’auto guidata – forse a fari spenti – da una giovane donna di 27 anni di Pisa risultata poi positiva all’alcoltest. E così un giovane di 36 anni originario del Bangladesh, Alamin Bepari, da diversi anni residente nella nostra città, è stato portato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Ha riportato la frattura di una gamba e altri violenti traumi al bacino e all’addome ancora da valutare con attenzione. E comunque è rimasto sempre vigile e cosciente.

L’incidente è avvenuto venerdì notte attorno alle 5 sul viale Europa in Darsena proprio davanti al Maki Maki, uno dei ritrovi cult del Vialone. Alami da alcune stagioni lavora come addetto alle pulizie proprio al Maki Maki. Un ragazzo serio, disponibile, ben integrato, come ci viene descritto da uno da Emiliano Cerri, uno dei soci del Maki Maki e uno dei primi a intervenire dopo l’incidente per prestare soccorso. la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto. Il fatto sicuro è che Alamin aveva appena finito di lavorare ed era uscito dal locale. Per cause in corso di accertamento mentre era sul ciglio della strada gli è piombato addosso una Matiz celestina guidata da una ragazza di 27 anni. Alcuni testimoni hanno riferito che stava viaggiando in direzione Viareggio a fari spenti. Sicuramente non ha visto quel giovane e lo ha investito in pieno scaraventandolo a terra. La ragazza si è fermata e, seppure sotto choc per l’accaduto si è attivata per chiamare i soccorsi.

La sala operativa del 118 ha mandato l’automedica e un’ambulanza. I soccorsi sono stati lunghi per la necessità di stabilizzare bene il paziente visti i numerosi traumi prima di caricarlo sull’ambulanza e correre in codice rosso direttamente all’ospedale Cisanello di Pisa dove il giovane è ancora ricoverato in prognosi riservata. Già ieri le sue condizioni per fortuna erano stabilizzate e confortanti.

Gli agenti del commissariato di Polizia invece ha completato gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. La giovane conducente viaggiava da sola e, a detta di alcuni testimoni, non era in grado di stare alla guida. Gli esiti dell’alcoltest hanno infatti confermato che era positiva. E pertanto sono scattati tutti i provvedimenti di legge dalla denuncia per guida in stato di ebbrezza al ritiro della patente.

Paolo Di Grazia