Trauma e salute mentale. Come mitigare l’impatto

Nell’auditorium dell’ospedale Versilia Elisa Faretta, massima esperta a livello nazionale in ambito psicotraumatologico e psicosomatico, ha partecipato ad un evento formativo promosso dall’Asl. "L’obiettivo – spiega la responsabile della struttura di Psicologia della continuità ospedale territorio, Patrizia Fistesmaire – aveva la finalità di condividere un metodo innovativo, come l’Emdr, tra i più efficaci ed efficienti per mitigare l’impatto del trauma sulla salute fisica e mentale, alla luce delle cause e delle conseguenze che ci possono essere nell’ambito ospedaliero. Con la persona che ha una malattia organica è importante esplorare il trauma soggettivo, inteso prima di tutto come un’esperienza che si riverbera sul corpo, oltre che sul cervello e sulla mente. La dottoressa Faretta si occupa di formare psicologhe e psicologi di molte Aziende sanitarie pubbliche nel territorio nazionale". L’Emdr (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) è un metodo raccomandato dalla World Health Organization come trattamento elettivo del trauma. "Il trauma complesso – sono parole della dottoressa Elisa Faretta – rappresenta una sfida dei nostri tempi e costituisce un importante fattore presente a livello trasversale in diversi disturbi psicopatologici e situazioni riscontrabili in particolare in ambito ospedaliero e nei contesti di cura dove si ha a che fare con l’impatto della malattia organica o del lutto. Affrontare una malattia, è un evento potenzialmente pericoloso per la vita, fisicamente è emotivamente impegnativo. I pazienti devono affrontare l’accettazione della diagnosi, l’impatto della prognosi sfavorevole, il deterioramento fisico, un abbassamento generale della qualità della vita. Come afferma l’Oms il trauma è il risultato mentale di un evento o di una serie di eventi improvvisi ed esterni, in grado di rendere l’individuo temporaneamente inerme e di disgregare le sue strategie di difesa e adattamento".

"Alla giornata formativa – conclude ancora Patrizia Fistesmaire - erano presenti le psicologhe e gli psicologi che lavorano nell’ambito della malattia organica, all’interno dei presidi ospedalieri e territoriali. Inoltre sono state invitate anche le referenti psicologhe del Pdta sulla prevenzione del rischio psicosociale in gravidanza e puerperio, che si occupano del lutto perinatale, a partire dall’ambito consultoriale con proiezione nei reparti di ginecologia e ostetricia".