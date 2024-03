Trasporto alunni disabili. Presto il nuovo servizio

Novità per i ragazzi in condizioni di disagio: è attivo il nuovo servizio di trasporto scolastico per gli studenti residenti in condizioni di disagio psichico, fisico o economico-sociale. Il provvedimento è rivolto a studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado con disabilità, adulti e minori, privi di una idonea rete familiare di supporto e quindi non in grado di muoversi in modo autonomo. Il Comune offrirà gratuitamente alle famiglie questo nuovo servizio, avvalendosi della convenzione già in essere con l’associazione di volontariato Auser, cui è affidato lo svolgimento di attività e servizi di trasporto sociale del Comune. La domanda per usufruire di questo nuovo servizio è disponibile on line sul sito web del Comune. "Si tratta di una importante integrazione del servizio già offerto a persone in difficoltà - commenta l’assessore al sociale Stefano Pellegrini - venendo così incontro a quegli studenti con vari tipi di disabilità che, proprio per le loro problematiche, non possono usufruire dei servizi di trasporto ordinari".