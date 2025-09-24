Trasportava rifiuti pericolosi su veicolo con targa falsa

Fermo a bordo strada e carico di un rottami metallici: è stato così che una pattuglia della Polizia provinciale ha trovato un veicolo durante un controllo del territorio nel comune di Massarosa. Gli agenti, notato il mezzo, hanno deciso di capire meglio cosa stesse accadendo e, avvicinandosi, hanno notato a pochi metri di distanza, un secondo veicolo, dello stesso colore e con la stessa targa.

A quel punto è stato chiaro che una delle due targhe era l’esatta replica falsificata della prima e che la situazione meritava ulteriori approfondimenti. Il conducente del mezzo, non appena si è accorto che gli agenti avevano iniziato ad effettuare tutte le verifiche del caso, è salito a bordo di quello carico di rifiuti e ha cercato di andarsene, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti che lo hanno identificato e sottoposto a indagini di polizia giudiziaria. E’ così che è emerso che uno dei due veicoli era anche privo del numero di telaio e che – ovviamente – una delle due targhe, seppure fatta estremamente bene e in grado di trarre facilmente in inganno, era falsa. Il carico di rifiuti era composto da climatizzatori fuori uso, caldaie e batterie al piombo: tutti rifiuti che vengono considerati pericolosi e dannosi per l’ambiente a causa delle componenti contenute. Il conducente del mezzo, quindi, è stato denunciato per raccolta e trasposto di rifiuti pericolosi senza l’autorizzazione necessaria per legge e per falsificazione di targa automobilistica.

"Questa operazione – commenta il comandante della Polizia provinciale, Saverio Polifroni – testimonia l’attenzione e la cura con cui gli agenti della Provinciale sorvegliano il territorio e agiscono per evitare il compimento di reati o il loro protrarsi, in una materia così importante come quella ambientale".