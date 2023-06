Trasgredisce il divieto di dimora e finisce in una cella di San Giorgio

Era finito di fronte al giudice del tribunale di Lucca appena un settimana fa, dopo che nella notte era stato arrestato dai poliziotti insieme ad un complice per aver compiuto un furto ai danni di un bar. Con un tombino avevano sfondato la porta d’ingresso ed avevano tentato la fuga con la cassa, per poi essere fermati da una volante poco distanti dal luogo del reato. Per quel furto il complice era finito in carcere, mentre per G.A., 43enne di Prato, il giudice aveva imposto cautelarmente ail divieto di dimora nel comune di Viareggio. L’uomo però non ha mai ottemperato a quanto disposto; per questo era stato segnalato dalla Polizia al Tribunale che ha inasprito la misura cautelare ordinandone l’arresto e l’accompagnamento in carcere. Lo scorso pomeriggio una volante del Commissariato ha notato il 43enne nei pressi della Pineta e lo ha arrestato conducendolo poi a San Giorgio dove, assieme al complice, rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.