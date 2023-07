Trasformazione digitale delle Pmi C’è il voucher innovation manager

Il voucher innovation manager è l’intervento che, in coerenza con il Piano nazionale impresa 4.0, sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle Pmi e delle reti d’impresa su tutto il territorio nazionale e quindi anche in Versilia.

Questo provvedimento agevola l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale di impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Beneficiari: possono richiedere il vaucher le micro, piccole e medie imprese con sede legale attiva sul territorio nazionale e iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio competente territorialmente. Anche le Reti di impresa composte da un numero non inferiore a tre Pmi, purch"è il contratto di impresa configuri una collaborazione effettiva e stabile. Per questa nuova edizione dell’incentivo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 75 milioni di euro: 25 milioni arrivano dalla quota 2021 degli originari 75 milioni stanziati nella legge di bilancio per il 2019 per il triennio 2019-2021; ulteriori 50 milioni arrivano invece dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104.