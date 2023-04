Trampolieri e bolle Gli eventi del ponte

Per il ponte del 25 aprile l’assessorato alla cultura e turismo ha previsto una serie di eventi che possano andare incontro alle diverse esigenze del pubblico. A fare da sfondo di questo lungo week end, una suggestiva scenografia, quella del Pontile illuminato da domani al 25 aprile con i colori della bandiera italiana. Protagonista degli eventi sarà piazza Garibaldi. Si comincia sabato alle 15: partirà per le vie del centro,la “Circus Parade”, una festosa parata circense di trampolieri, giocolieri ed artisti di strada. Bizzarri artisti che intratterranno il pubblico con performance, musica, danze, bolle di sapone e tanta allegria. Domenica alle 16 "Aspettando Puccini 2024" omaggio musicale dei ragazzi del Liceo Musicale Palma di Massa al compositore, in un pomeriggio all’insegna della musica.

Lunedì 24 dalle 15 “Festa Grande” – Giocolieri, artisti di strada, truccabimbi, musica e divertimento per grandi e piccini, zucchero filato per tutti i bambini.

Martedì 25 alle 16 (due repliche da 20 minuti) La Princi presenta "Yggdrasil - L’albero del mondo" spettacolo di bolle. Al Fortino domenica alle 17 visita guidata con l’artista alla mostra "Paolo Staccioli. Plasmare le forme. Bronzi e ceramiche".