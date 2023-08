"Trame d’estate", via al festival Un focus sui temi di attualità

Il cortile del Mediceo ospita da oggi a domenica l’11 edizione del festival Trame d’estate, ideato dal Centro Studi Sirio Giannini e dalla Fondazione Dino Terra di Lucca. Quattro serate fra giornalismo e letteratura su temi di attualità, con protagonisti della cultura non solo nazionale. Due incontri al giorno, alle 18:30 e alle 21:30, ad eccezione del giorno conclusivo in cui gli appuntamenti saranno 3, con inizio alle 17:30. Ad aprire oggi Stefano De Martin, e le attrici Elisabetta Salvatori e Soledad Nicolazzi, intervistati da Alessandro Viti. Alle 21:30 la sorprendente opera prima di Orsola Severini "Il consolo". A dialogare sui delicati temi affrontati nel libro (dall’aborto al percorso che porta all’elaborazione del lutto) l’attrice Iris Peynado. Domani approfondimento sul mondo del giornalismo: partendo dai grandi nomi della Provincia di Lucca (Arrigo Benedetti, Mario Pannunzio, Manlio Cancogni su tutti) si parlerà del giornalismo contemporaneo con Alberto Marchi, Walteri Rinaldi e Adolfo Lippi coordina da Guido Conti. Alle 21:30 la scrittrice italo-americana Ben Pastor presenterà "La morte delle sirene. Un’indagine di Elio Sparziano" tra giallo e thriller. Sabato alle 18:30 torna a Trame d’estate Giampaolo Simi con il nuovo romanzo "Sarà assente l’autore"; alle 21:30 lo scrittore Guido Conti, uno dei direttori artistici di Trame d’estate, presenterà il suo nuovo romanzo "La siccità" intervistato dalla scrittrice Luisa Marinho Antunes. Domenica 20 agosto, per la chiusura del festival, alle 17:30 focus sul mondo della Favola nella letteratura con Guido Conti, Luisa Marinho Antunes e Alessandro Viti coordinati da Walter Rinaldi. "Occhio alla Favola! Da Collodi a Guareschi, da Pea a Dino Terra". Alle 18:30 appuntamento con Ettore Neri, autore de "L’inchiesta di San Lorenzo". Chiusura alle 21:30 con l’opera "Enzo Jannacci: ecco tutto qui" con Paolo Jannacci e Enzo Gentile.