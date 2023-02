Tragico frontale in Lucchesia Ancora grave la 24enne versiliese

PIETRASANTA

Saranno domani alle 11, nella chiesa di Lunata, i funerali di Giovanni Valenti, 42enne, morto nel tragico frontale di martedì sera a pochi metri da casa sua, a Lunata. In quella zona abitava da anni con la madre, ma lavorava dal 2012 a Lucca, in San Paolino, come cioccolatiere della storica azienda Caniparoli. Poi quel terribile scontro che non gli ha lasciato scampo.

Alla guida dell’altra auto c’era Martina Del Dotto, 24enne di Pietrasanta. Le sue condizioni sono ancora gravi. Quella sera era rimasta intrappolata tra le lamiere dell’abitacolo della vettura su cui viaggiava e per estrarla sono intervenuti i vigili del fuoco di Lucca. Poi la corsa verso l’ospedale lucchese dove i medici si sono riservati la prognosi. Nel frattempo la Procura fa il suo corso. Come da prassi, il pm di turno, Lucia Rugani, ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale. Un atto doveroso che potrebbe avere sviluppi nei prossimi giorni. Rimangono, infatti, ancora da chiarire le cause dell’incidente, quindi eventuali responsabilità. Le indagini e i rilievi sono di competenza dei carabinieri, che l’altra sera sono arrivati sul posto per eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica del tragico sinistro. Il pm ha intanto posto sotto sequestro le due auto, quello che rimane, e ha incaricato un perito di fare i dovuti accertamenti atti a far luce sulla dinamica.

Sul corpo di Giovanni Valenti è stato effettuato ieri pomeriggio solo un esame esterno. Dopodiché la salma è stata restituita alla famiglia che domani, insieme ad amici e parenti, potrà dargli l’ultimo saluto.

Teresa Scarcella