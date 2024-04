Tragedia in montagna. Ciclista perde la vita

La splendida giornata di sole era troppo allettante per starsene rinchiusi in casa. Soprattutto per chi, come lui, continuava ad avere energia da vendere a dispetto dell’età. Ma quella di ieri, per lui, è stata l’ultima escursione sulle alture camaioresi baciate dal sole.

L’uomo, 75 anni, stava viaggiando in sella alla sua bici sui sentieri delle montagne camaioresi, quando all’improvviso ha accusato un malore. In quel momento, attorno all’ora di pranzo, si trovava all’altezza di Campallorzo, a circa 900 metri di altitudine. La località era troppo distante dai primi punti di soccorso: impossibile lanciare le ambulanze, anche a sirene spiegate, e sperare di arrivare in tempo. E così, per provare a salvare la vita al 75enne, si è levato in volo il Pegaso da Pisa, mentre sul posto è stato messo in allerta il Soccorso Alpino.

Ma non c’è stato niente da fare. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, gli occhi del ciclista si erano già chiusi. Era andato in arresto cardiaco, e i soccorritori non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Stroncato da un infarto, proprio mentre la brezza primaverile di ieri gli accarezzava il viso.

A distanza di qualche ora, il magistrato ha disposto il recupero della salma, di cui si è occupato direttamente l’elisoccorso con il Pegaso e il supporto di un tecnico del Soccorso Alpino. La tragedia improvvisa ha scosso la nutrita comunità dei ciclisti di Camaiore, una terra benedetta da sempre da un rapporto particolare con il mondo delle due ruote, sia su strada sia sui tanti itinerari nella natura che le colline e le montagne possono offrire agli appasionati.

