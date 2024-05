Tragedia durante l’Air show. Il conducente della cisterna indagato per omicidio colposo

È stato indagato per il reato di omicidio colposo il conducente della cisterna che sabato, durante l’Air show all’Aeroporto dei parchi, all’Aquila, ha travolto e ucciso Paolo Dal Pozzo, 41 anni, co-pilota dell’elisoccorso del ’118’, originario di Acqui Terme (Al) e residente a Marina di Pietrasanta oltre che sposato e con due figli. Ieri il sostituto procuratore della Repubblica Fabio Picuti ha iscritto infatti sul registro degli indagati M.C., 45 anni, dell’Aquila.

La tragedia si era verificata alla giornata inaugurale dell’Airshow , pochi minuti prima delle prove delle Frecce Tricolori. Si tratta, come accade sempre in questi casi, di un’iscrizione sul registro degli indagati di natura tecnica per dare la possibilità all’indagato di poter partecipare a sua tutela a tutte le operazioni nell’ambito dell’attività di indagine. Durante una manovra in retromarcia la cisterna di carburante aveva investito Dal Pozzo, che da circa 8 anni era pilota della base elisoccorso della Regione “Pegaso 3“ al Cinquale ed era in servizio da appena un mese nel capoluogo abruzzese come dipendente della società affidataria del servizio elisoccorso all’Aquila. Il conducente, dipendente della famiglia aquilana Silveri, che gestisce per conto del Comune il piccolo scalo aeroportuale, ha fornito una versione dei fatti lineare e senza alcuna contraddizione e si è anche sottoposto alle analisi del sangue per sgombrare dubbi sulle sue condizioni psicofisiche al momento di mettersi alla guida. Totale disponibilità all’autorità giudiziaria anche da parte della famiglia Silveri (non indagata). In base a quanto ricostruito ad oggi, Dal Pozzo si sarebbe posizionato in un angolo cieco dove la visibilità dagli specchietti è minima: il passaggio radente di due velivoli avrebbe coperto con il rombo dei motori il segnale acustico di allarme della cisterna.