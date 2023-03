Tra ritardi e corse saltate

Il “25 Tobino” è diventato un simbolo, quasi un nome di battesimo: si tratta dell’autobus che copre la linea che permette a studenti e lavoratori del quartiere di raggiungere il centro città. Da lui passa il destino di tutti: se ritarda o, peggio ancora, se la corsa direttamente salta (è capitato anche in giornate in cui non c’erano scioperi), sono guai. Nel senso che, a quel punto, c’è da organizzarsi per conto nostro: qualcuno trova un passaggio da un amico o da un parente, sempre che ci sia una macchina; ad altri non resta che

andare a piedi o aspettare il pullman successivo. Ma sulla scuola o sul lavoro possono sempre esserci dei problemi: specialmente per gli studenti le scuole superiori non sono molto disposte a concedere permessi di entrata posticipata, così capita di dover giustificare ore di assenza senza dare per valida la notizia che l’autobus non è passato. Quali possono essere le soluzioni? Forse le due corse ogni ora non bastano, oppure sarebbe sufficiente conoscere un po’ prima se l’autobus non c’è, così uno può organizzarsi. Di certo un quartiere intero non può rimanere isolato!