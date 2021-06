I personaggi si sono già fiondati sulla Versilia ai primissimi tepori estivi. Quest’anno la stagione parte con la marcia ingranata, complice un’offerta di soggiorno unica che permette vacanze covid free nelle ville o in complessi residenziali circondati dai parchi. Privacy e sicurezza sono l’asso vincente della costa che quest’anno è già sold out dal punto di vista degli affitti con un’impennata di richieste pure di case da comprare. Già tornata la super social influencer Chiara Ferragni assieme al marito Fedez: i post che hanno segnato le tappe della loro permanenza a Forte dei Marmi e...

I personaggi si sono già fiondati sulla Versilia ai primissimi tepori estivi. Quest’anno la stagione parte con la marcia ingranata, complice un’offerta di soggiorno unica che permette vacanze covid free nelle ville o in complessi residenziali circondati dai parchi. Privacy e sicurezza sono l’asso vincente della costa che quest’anno è già sold out dal punto di vista degli affitti con un’impennata di richieste pure di case da comprare.

Già tornata la super social influencer Chiara Ferragni assieme al marito Fedez: i post che hanno segnato le tappe della loro permanenza a Forte dei Marmi e Pietrasanta sono la potente cartolina di immagine seguita dai like di 25milioni di follower. Come lo scorso anno i Ferragnez hanno alloggiato all’hotel Augustus e poi un salto in spiaggia all’Augustus beach assieme ai figli Leone e alla neonata Vittoria (con tanto di carrozzina griffatissima). Poi la cena al ristorante Giacomo a Pietrasanta e un giro in bicicletta.

E’ tornato anche il padrone di casa del Twiga Flavio Briatore per una reunion di famiglia con la bellissima ex moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco, che già promette di diventare il baby divo dell’estate. "Sei in forma... super figo!" è il commento di papà Flavio allegato alla foto del ragazzino in posa davanti al Fortino. La Gregoraci ne ha approfittato non solo per trascorrere un po’ di tempo in spiaggia ma anche per ritrovare l’ex ’convivente’ del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi che ha vinto la recente edizione del reality. Influencer e creator originario di Milano, noto al pubblico per essere un volto di Riccanza e opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, Zorzi è stato paparazzato a prendere un aperitivo in Capannina in short animalier e ciabatte, senza la sua nuova fiamma (si vocifera Tommaso Stanzani, il biondo ballerino del programma Amici?). Fine settimana vacanziero anche per Barbara D’Urso arrivata a trovare l’amica e opinionista del suo show pomeridiano Patrizia Groppelli: la signora di Canale 5 ha cenato al ristorante Maitò e si è concessa una sosta al bagno Alpemare di Andrea Bocelli. Su instragram la piacevolezza dei giorni di relax, con tanto di foto sdraiata in pigiama in giardino al suo risveglio.

Solo pochi giorni fa invece è ripartita Federica Panicucci, altra habituée di Forte dei Marmi, arrivata col compagno (l’imprenditore della moda Marco Bacini) con cui si è concessa anche una seduta della nuovissima criosauna. D’estate si trasferisce stabilmente in Versilia Daniela Santanchè che oltre a seguire le dinamiche del ’suo’ Twiga da anni ha casa a Marina di Pietrasanta, nel parco della Versiliana, e si dedica all’attività fisica e a lunghe camminate assieme al principe Dimitri d’Asburgo Lorena. Ci sono già state feste come quella per Manuel Botti al Pura Vida, presente il cantante Pago, mentre anche l’influencer Giulia De Lellis ha già fatto una minivacanza al Forte col fidanzato Carlo Gussalli Beretta, rampollo della famiglia leader mondiale delle pistole.

Francesca Navari