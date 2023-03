Tra i "piccoli" un’intensa corsa a tre Il gobbo la spunta per quattro punti

E’ stata una corsa a tre: il gobbo Igor, i fidanzatini e l’alieno Elon Musk. Nelle mini classifica della Seconda categoria, dove se sei quarto arrivi ultimo, Carlo e Lorenzo Lombardi, i fratelli Breschi e Priscilla Borri si sono giocati, forse inaspettatamente, i tre piazzamenti del podio fino all’ultimo corso. Alla fine l’ha spuntata “Occhio al malocchio“ dei Lombardi, opera ironica sulla superstizione (sottotitolo “Non è vero ma ci credo“) ottenendo 54 punti, staccando di 4 punti “Goodbye Blue Sky“ dei fratelli Breschi arrivati secondi con 58 punti e 1 solo punto di distacco da “Musk Attacks“ di Borri che ne totalizza 59. Netto il distacco di Marzia Etna e Matteo Lamanuzzi con il carro fantasy “Il lato oscuro“ che hanno raccolto 79 punti, e per effetto del meccanismo delle retrocessioni dovranno ripartire della mascherate di gruppo da cui, solo tre anni fa, erano stati promossi.

A votare sono stati gli stessi 25 giurati chiamati a valutare la Prima categoria, ma nessuna scheda in questo caso è stata invalidata.

“Occhio al malocchio“ dei Lombardi, padre e figlio, colleziona 8 primi posti, 7 secondi, 8 terzi e 2 quarti. Sei, invece, i primi piazzamenti per la costruzione pacifista dei fratelli Breschi, ispirata alla storia dei fidanzatini di Peynet, che 8 giurati hanno piazzato al secondo posto, 8 al terzo e 3 invece in coda, al quarto posto. Ha conquistato 7 primi posti, uno in più dei Breschi, Priscilla Borri con l’opera dedicata alle ambizioni extraterrestri di Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo. Per 8 giurati ha meritato il secondo posto, per 4 il terzo e per 5 il quarto. Etna e Lamanuzzi sono stati i preferiti di 4 giurati (curioso il caso di un giurato, la cui classifica risulta perfettamente opposta a quella finale), in 2 hanno classificato “Il lato oscuro“ al secondo posto, in 5 al terso e infine 14 al quarto ed ultimo posto.

Nel 2024 la Seconda categoria ripartirà dunque da Fabrizio e la figlia Valentina Galli, da Luciano Tomei, da Priscilla Borri e dal nuovo arrivato Matteo Raciti. E chissà. forse anche con un quinto carro a sorpresa.

Martina Del Chicca