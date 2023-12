Tra cene nei locali e balli in strada. L’infinito San Silvestro vista mare

Qualcuno l’aspetta da un anno, e a Ferragosto aveva già prenotato il tavolo al ristorante per il 31 dicembre. C’è chi ha fatto le valigie ed è partito, chi ancora non ha trovato il vestito, e chi l’aveva giurato: "Quest’anno sto a casa, e a mezzanotte sono già a letto", ma alla fine verrà trascinato a qualche cenone e finirà pure in mezzo al trenino. C’è chi a letto ci resterà davvero, per scelta o con l’influenza che ormai ha raggiunto il picco. C’è chi è a lavoro e chi un lavoro spera di trovarlo nel 2024. E poi chi, semplicemente, spera che l’anno che sta arrivando sia migliore di quello passato. Comunque sia la notte di San Silvestro si carica di aspettative: la fine di un capitolo, il punto prima di una pagina bianca. Che si scelga di festeggiarla, oppure no.

La cucine dei ristoranti, dalle trattorie agli stellati, sono in ebollizione dalla mattina; mentre i locali preparano gli effetti speciali per una notte che sembra infinita. Poi l’ultima corsa nelle botteghe, l’assalto ai supermercati, per i cenoni a casa dove ognuno porta qualcosa, "ma non esageriamo", e il più furbo si è già accaparrato il vino così non passerà l’ultimo giorno dell’anno tra i fornelli. Anche le piazze, dopo il tempo sospeso in cui ci ha lasciato la pandemia, tornano ad animarsi. Ben tre le feste popolari che questa sera propone la Versilia, e tutte e tre con vista sul mare. E ricordatevi l’ombrello, non si sa mai.

A Viareggio. Dalle 22 piazza Mazzini comincerà ad animarsi con la musica dal vivo dei MamaLover, protagonisti di uno show che ripercorre la storia della musica dagli anni Settanta ad oggi. A seguire il dj-set con gli artisti di M2O, Ale Lippi, una delle figure più influenti nel settore dance elettronico italiano, e Lorenzo Lippi, che con Mauro Miclini cura la programmazione della radio. Direttamente da Zelig le incursioni dei comici Paolo Migone e Matteo Cesca, per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 con un pizzico di ironia. Mattatore della serata la voce del Carnevale Daniele Maffei.

A Lido di Camaiore. Dal pomeriggio nell’area del Pontile di Lido di Camaiore i medici clown intratterranno i più piccoli, con musica, giochi e animazione, e i bambini saranno coinvolti poi in un progetto di educazione ambientale, promosso dall’assessorato all’ambiente col supporto di Ersu, con una raccolta di plastica sulla spiaggia. Dopo le 18 sale in pista Radio Bruno con i suoi dj che allieteranno l’aperitivo e la cena della passeggiata, dove molti locali proprio per l’occasione della festa in piazza hanno deciso di rimanere aperti. Alle 22 la band Be Kind Rewind inizierà a scaldare gli animi ritmando dal vivo musica anni 80 e Claudio Sottili presenterà ospiti e amici che fino alla mezzanotte, e oltre, si alterneranno sul palco.

A Forte dei Marmi. Dopo il successo dell’anno scorso, in piazza Garibaldi torna la festa condotta da Caterina Ferri, con la partecipazione della DB days band, i classici della danze anni ’70 e ’80, e Emanuele Matteucci che dalla mezzanotte si lancerà in un coinvolgente dj-set. Ad affiancare il trio collaudato anche Sergio Sgrilli, noto attore, autore, regista e cantante italiano, consacrato come comico a Zelig, che avrà il compito di scaldare il pubblico tra gag e musica fino al mega brindisi.

L’appello. Massarosa ha vietato fino al 7 gennaio,con un’ordinanza firmata dalla sindaca Simona Barsotti, boti e fuochi d’artificio. A Pietrasanta il sindaco Alberto Stefano Giovannetti chiede un gesto di responsabilità. "Ci uniamo all’associazione Nati Liberi Versilia – sottolineano – nel richiamare i nostri concittadini a un atto di civiltà che nulla toglie all’entusiasmo di una festa. Rinunciare a esplodere giochi pirotecnici significa garantire una notte di serenità alle persone più anziane, ai bambini e agli animali, tutti particolarmente sensibili a rumori improvvisi e assordanti che possono arrivare a compromettere la loro salute anche in modo grave". E speriamo che l’invito sia raccolto da tutti i versiliesi.