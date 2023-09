Tra caffè e visi stropicciati. Prof e studenti tutti in aula

Se il rientro in classe alle superiori avesse un odore, sarebbe quello del caffè. Se l’uscita da scuola, al primo giorno delle elementari, fosse un’istantanea, sarebbe quella di un bambino con i capelli castani che si stropiccia gli occhi in braccio alla mamma. Ieri, in qualche modo, è stato il vero capodanno. Ché gennaio, in realtà, non è che dia questo gran contributo al cambiamento della routine quotidiana delle famiglie. Nell’antichità, l’anno nuovo scattava a marzo, con l’arrivo della primavera: non a caso, i Romani l’avevano dedicato a Marte, perché con i primi soli rinascevano la natura e la voglia di menar le mani. Oggi, invece, il grande spartiacque è il rientro in aula: il suono della campanella segna la fine dell’estate e il ritorno alla vita ‘normale’, fatta di scuola, compiti e sport nel pomeriggio.

Certo, affrontare il grande giorno non è semplice. Ogni carattere si attrezza come può, originando ‘tipi’ umani che, osservati a distanza, fanno sorridere. C’è chi ha bisogno di rompere il ghiaccio con calma, e allora arriva presto, anche mezz’ora prima, e continua a girare il cucchiaio nella tazzina. Tanti si trincerano in un dignitoso silenzio, alzando i deflettori sociali grazie alle cuffiette che sparano musica a tutto volume. Poi ci sono i burloni, svegli e pimpanti, che devono stare attenti a non strafare, altrimenti si beccano qualche parola poco composta. Avranno tempo di recuperare nelle prossime settimane. L’uscita, invece, è un grande livellatore: restituisce tutti un po’ più stropicciati, con gli occhi persi nello smartphone e tanta voglia di andare a buttarsi sul letto. Si batte qualche cinque per salutarsi, ma i toni sono bassi, assonnati.

Tra i più piccoli, invece, i ‘tipi’ sono ancora più pronunciati. Gli spavaldi fanno commuovere con il loro entusiasmo: è il primo giorno di scuola, eppure si buttano sul banchino come se non aspettassero altro. Sorridono curiosi, continuando a parlare senza freni con la mamma o il papà. Sono pochi, però. La maggior parte studiano la situazione con circospezione, passando ai raggi X i nuovi compagni e l’aula che diventerà la loro seconda casa. E poi, inevitabilmente, ci sono quelli un po’ spaventati, a cui scappa una lacrimuccia. Avranno modo di sciogliersi, nel corso dell’anno. Oggi, per rendere più dolce lo scoglio, a scuola si sta poco. Suona la campanella, si vola ad abbracciare i genitori o i nonni. Se tutto va bene, tra 13 anni prenderanno il diploma. Buon viaggio.

DanMan