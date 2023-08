Torrenti usati come discariche Tra i rifiuti anche test di gravidanza

di Daniele Masseglia

Quando si sono calati con le corde e utilizzato i droni, strumenti necessari per “guardare“ al di là della boscaglia, contavano di scovare i rifiuti di sempre, dai sacchetti alla plastica, abbandonati in vere e proprie discariche a cielo aperto. Il campionario in realtà è molto più vasto e variegato, con tanto di test di gravidanza, montagne di birre in bottiglia e refurtive – borse con documenti – lanciate dai ladri in fuga. Altro che flora e fauna: la decina di corsi d’acqua scandagliati sabato dall’associazione di protezione civile “Muttley’s Group“, nell’ambito della convenzione con il Consorzio di bonifica, ha fatto emergere ben altri “esemplari“.

I volontari hanno battuto una vasta zona di Strettoia compresa tra il confine con Montignoso e quello con Seravezza effettuando un capillare monitoraggio e una pulizia di alvei e sponde per rimuovere i rifiuti. "All’iniziativa, che si svolge sempre l’ultimo sabato del mese – spiega la presidente del ’Muttley’s’ Elisabetta Ercolini – partecipano dai 4 ai 6 volontari. Spesso è doveroso l’impiego del drone, oltre a calarci con le corde, a causa della vegetazione fitta che oscura la vista dei corsi d’acqua. L’accesso infatti è complicato, sebbene gli sfalci eseguiti dal Consorzio di bonifica ci aiutino a percorrere i torrenti". Scovando, come detto, di tutto, inclusi gli oggetti più impensabili e finora mai trovati. "Abbiamo trovato dei test di gravidanza – prosegue – e montagne di bottiglie di birre nel fosso di Murli e nel rio dell’Acuto. E poi gonfiabili come i materassini, gabbiette in ferro per i conigli, scarpe, capi d’abbigliamento, anche da lavoro e cuscini per il divano. Sempre al tornante del fosso di Murli, al confine con Montignoso, sono emerse refurtive quali borse contenenti tessere sanitarie e carte identità, che al termine della raccolta abbiamo portato ai carabinieri di Querceta. Infine sacchetti di rifiuti, pluviali in pvc e materiali bruciati come tetrapak, cartone e plastica nonosstante i divieti di abbruciamento per il rischio incendi. Invitiamo i cittadini ad essere più accorti e responsabili: oltre a inquinare l’ambiente quei materiali creano un ’tappo’ in caso di piena, favorendo le esondazioni".

Sabato, infine, c’è stato anche un disguido con alcuni abitanti di Strettoia. "I rifiuti raccolti li portiamo al cimitero – conclude Ercolini – dopo di che passa Ersu a ritirarli. Qualcuno sui social ha postato foto del cumulo di rifiuti, come se fosse una discarica, per non parlare di chi ne ha approfittato per conferirci i propri rifiuti. Studieremo con Ersu una possibile alternativa".