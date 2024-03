Violenta lite con la fidanzata in strada. Poi la fuga verso i binari

Torre del Lago, 29 febbraio 2024 – L’ha tirata a terra per i capelli, poi ha abbandonato l’auto in mezzo alla strada ed è corso verso i binari. Con il concreto timore – da parte dei presenti – che potesse compiere un gesto estremo. Mattinata movimentata ieri sul viale Marconi dove un giovane italiano, apparentemente trentenne e chiaramente in stato di fortissima alterazione, ha aggredito una donna, prima fracassandole sull’asfalto il cellulare, poi mettendole le mani addosso.

Alcune delle persone presenti hanno raccontato di conoscere la coppia che frequenta la zona. Secondo la ricostruzione sommaria dei fatti i due sarebbero arrivati insieme in auto: ad un certo punto l’uomo l’ha piantata malamente sul marciapiede, è sceso e tra i due si è acceso un diverbio violento. Hanno attraversato a piedi la carreggiata, le grida si sono sentite da lontano, lui le ha sfilato e gettato via il cellulare e, afferrandola per i capelli, l’ha buttata sul marciapiede.

Poi il giovane, sotto gli occhi spaventati dei presenti, è tornato in macchina ed è stato raggiunto dalla ragazza che ha tentato di calmarlo. In quel momento è intervenuta la madre della donna che, per sostenerla, si è avvicinata anche lei all’auto per placare le ire dell’uomo e contemporaneamente si è attivata chiamando i carabinieri.

Appena il giovane se n’è accorto è schizzato fuori dalla vettura ed è corso in direzione dei binari, inseguito dalle due donne che gridavano alle persone di fermarlo "visto che non dormiva da domenica" e quindi rimarcando il forte stato di alterazione psicologica del soggetto. "Era veramente in stato di allucinazione" racconta chi ha assistito per caso alla scena che ha letteralmente mobilitato una frazione intera. Fortuntamente la vicenda si è conclusa senza situazioni estreme: sul posto si sono precipitati i carabinieri che sono riusciti ad intercettare e bloccare (non senza fatica) il giovane poco distante. L’ambulanza ha provveduto a trasportarlo al pronto soccorso dove è stato sottoposto agli interventi del caso. Al momento non sarebbe comunque stata formalizzata alcuna denuncia per l’episodio.

Francesca Navari