Torre del Lago, il ‘giallo’. Insieme ai vacanzieri arriva l’acqua torbida

Viareggio, 20 aprile 2023 – Il giallo di Torre del Lago si allarga a macchia d’olio. Non parliamo di un mistero; ma dell’alone giallo ocra lasciato nei lavandini, negli elettrodomestici, sui panni bianchi appena lavati... dall’acqua torbida, "fangosa", che sgorga dai rubinetti delle abitazioni di varie zone della frazione.

Un problema che si pone ciclicamente, da anni, soprattutto quando in paese si riaprono le seconde case "e i picchi di consumo causano improvvise variazioni della velocità dei flussi idrici in rete e delle pressioni".

Giusto a punto per le feste. E così sui social, dalla settimana di Pasqua, si moltiplicano le fotografie di lavandini colmi di acqua marrone: "Imbevibile, ma inutilizzabile anche per cucinare. Siamo costretti a fare tutto con l’acqua minerale in bottiglia" tuonano gli utenti. Eppure le bollette, tra consumi effettivi, costi di depurazione e fognature, sono più salate del Mar Morto.

«Quello che chiediamo è un intervento definitivo, per superare questo problema che a macchio di leopardo coinvolge tutto il paese e che continua a causare disagi". Originaria di Milano – "dove il costo dell’acqua era la metà di quello che paghiamo ora qui" – la famiglia Bossetti quattro anni fa si è trasferita a Torre del Lago.

"Questa frazione ci ha incantati. Era il nostro luogo delle vacanze, e alla fine – racconta Mauro Bossetti – abbiamo deciso vivere qui, tra il lago e il mare". Circondati dall’acqua per cui, adesso, si battono. Intorno a loro si sta costituendo un gruppo di cittadini in protesta per i disagi causati dall’acqua torbida che arriva dall’acquedotto di Gaia Spa.

"Da quando il problema si è ripresentato, con maggior frequenza rispetto al passato (era il 5 aprile) – spiega Bossetti – abbiamo riscontrato incrostazioni arancioni sia nel bruciatore della caldaia che nel cestello della lavatrice e nel deposito dei detersivi. Tempo fa abbiamo fatto un bucato bianco, ed è uscito giallo...". E in queste settimane Bossetti ha raccolto diverse segnalazioni tra i suoi concittadini: "Anche chi ha cercato di ovviare al problema acquistando un filtro l’ha ritrovato intasato dopo poco più di una settimana".

Dopo tre interventi mirati di spurgo la situazione a casa Bossetti, e nel vicinato, sembra essersi normalizzata. Resta però il timore che il problema dell’acqua torbida possa ripresentarsi con i prossimi ponti festivi, quello del 25 aprile e poi del primo maggio. "Noi – prosegue Bossetti – ci siamo attrezzati con contenitori sterili e abbiamo trovato un centro per farla analizzare. Sicuramente i parametri dell’acqua saranno nella norma, ma vogliamo approfondire".

E con il supporto del consigliere della Lega Alberto Pardini vorrebbe promuovere un’assemblea pubblica, per consentire ai cittadini di incontrare l’azienda del servizio idrico: "Noi abbiamo segnalato il disagio a Gaia ogni volta che si è presentato attraverso Pec, e ci hanno sempre risposto. Ma non tutti i residenti hanno la possibilità di farlo. Per questo riteniamo che un confronto si importante, sia per quantificare l’estensione del problema che per affrontarlo". Una volta per tutte.