Torre del Lago flagellata. Tempesta devastante. Danni a case e auto. Famiglie evacuate

Due minuti, appena due minuti attorno alle 20.30. Sono bastati 2 minuti perché un improvvisa tromba d’aria in mezzo a una tempesta d’acqua devastasse il centro del paese.

Come nei film catastrofisti sono volati via tetti, cimase, finestre, verande. Purtroppo non era un film. Una mitragliata di centinaia di tegole s’è abbattuta sulle strade del centro distruggendo le auto parcheggiate. Nei giardini privati sono crollati muretti e la tromba d’aria ha sollevato e distrutto gazebi, ombrelloni e altre strutture. Le zone colpite sono quelle attorno al sottopasso, sul viale Marconi e sull’Aurelia davanti al ristorante Lombardi, per un tratto di centro metri. La tromba d’aria ha attraversato il centro in modo trasversale rispetto al reticolo stradale, toccando anche via Mazzini per poi dissolversi. Viale Puccini e la zona del Lago sono rimaste al buio, un albero è stramazzato in via Zia.

In paese è arrivato il vicesindaco Valter Alberici, mentre pattuglie dei vigili urbani chiudevano le strade e facevano sopralluoghi nelle abitazioni insieme ai vigili del fuoco, che con le autoscale sono stati impegnati a demolire le parti alte dei palazzi che rischiavano di crollare. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha seguito il dramma da casa: "Stiamo sfollando molte persone, al momento le case rimaste senza tetto dovrebbero essere una quindicina. Per fortuna non risultano persone ferite". Più tardi il bilancio dei tetti distrutti ha superato quota 20, mentre aumentava anche la conta degli alberi abbattuti dal vento. Si sono incendiate anche alcune cabine elettriche dell’Enel.

I danni materiali però sono enormi: ieri notte il centro appariva come una zona di Gaza bombardata. All’incrocio di piazza della Pace, sull’Aurelia, sono volati via cartelli stradali e rami. Passata la violenta bufera tanti torrelaghesi sono scesi nelle strade a vedere sconcertati il disastro: finora devastazioni del genere merano avvenute solo sul litorale, nei bagni colpiti dalle trombe marine che finiscono per solcare le spiagge. Poco prima delle 23 ha ripreso a piovere, ma molto lentamente.

I soccorritori hanno chiuso strade e marciapiedi coi nastri biancorossi, soprattutto per il pericolo che calcinacci e mattoni continuassero a cadere mentre c’erano persone. Alcune case non sfollate sono state "sigillate" dai nastri in attesa di controlli, con le persone rimaste dentro. Stamani, quando è atteso il miglioramento danni, inizierà la conta dei danni che già ieri notte apparivano catastrofici.

Beppe Nelli

Martina Del Chicca