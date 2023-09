Torraccia "La strada è più bassa, siamo preoccupati"

Il confine tra i due terreni è molto sottile, con un filare di alberi che separa, lato monti, il liceo artistico “Stagi“ e, lato mare, le case di una quindicina di famiglie di via Torraccia. Le quali si dicono preoccupate per la partenza, tra un mesetto, del cantiere della Provincia per la realizzazione del polo scolastico “Don Lazzeri-Stagi“. Le abitazioni si trovano infatti in una zona depressa, a un’altezza inferiore rispetto all’istituto, senza contare le conseguenze che potrà avere un simile cantiere.

"Nessuno ci ha ancora avvertito su come sarà organizzato l’intervento – spiega un gruppo di residenti – e sinceramente questo silenzio non ci rende tranquilli visto che tutti noi viviamo subito al di qua degli alberi che delimitano l’area esterna dello ’Stagi’. Non ci vuole molto a capire che il lungo cantiere porterà rumori e polveri: quali precauzioni verranno prese per salvaguardare noi residenti? Inoltre questa è una zona depressa e vorremmo assicurarci che la regimazione delle acque sia ad hoc e non fonte di problemi. Infine – concludono gli abitanti – a lavori terminati, e con il polo scolastico a pieno regime, aumenteranno i problemi legati ai parcheggi e al traffico. Sono state studiate delle soluzioni oppure no?".

d.m.