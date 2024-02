Torneo di burraco. Donazione alla Crea

Non solo divertimento, musica e risotti seppie e bieta, futuro patrimonio Unesco. Il Carnevaldarsena opera anche nella beneficenza. Nei giorni scorsi, tra gli eventi che ricadono sotto l’ampio ombrello tentacolare del polpo, è andato in scena il torneo di burraco. Un centinaio di partecipanti, per un totale di 25 tavoli in gara, si sono ritrovati al bagno Ester per svagarsi e fare del bene: l’intero ricavato dell’evento, pari a quasi 1.200 euro, è stato devoluto alla cooperative Crea di Viareggio per sostenere il progetto per il durante e il dopo di noi.