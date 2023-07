Tornano le “Olimpiadi del cuore“ Aiuti per Medjugorje e la Romagna Protagoniste le leggende dello sport

Leggende dello sport, miti della musica e tre charity night. La 7a edizione delle “Olimpiadi del cuore“ si propone in versione ancora più accattivante ed estesa. Le sorprese? Un’autentica leggenda del tennis mondiale come Boris Becker (per la prima volta in Versilia) e l’argentino Momo Gonzalez, stella del padel. Ieri al Fortino Paolo Brosio ha dato alcune stuzzicanti anticipazioni del “Mattone del cuore-La canzone del cuore“, kermesse benefica per sostenere il primo pronto soccorso di Medjugorje, i cui lavori sono avviatissimi, e le famiglie in difficoltà dopo l’alluvione a maggio in Romagna. Ad affiancarlo il vice sindaco Andrea Mazzoni, il rappresentante della Nazionale cantanti Sandro Giacobbe e Paola Rovellini di Medora events.

"La nostra missione – ha detto Brosio – è portare opere di pace in zone di guerra. E quest’anno le Olimpiadi dureranno ben 10 giorni tra tornei e conviviali. Un’iniziativa che farà da cartolina visto che avremo collegamenti quotidiani con Sky sport. Il 10 agosto sveleremo il carnet definitivo di ospiti". Il programma è fitto: dal 13 al 20 agosto tornei di tennis e padel al Tc Italia di Forte dei Marmi, con professionisti e personaggi dello spettacolo e della tv. Il testimonial sarà Boris Becker, il più giovane vincitore di Wimbledon, che ha vinto ben sei tornei dello Slam. Tre i “Galà del cuore“: 21 agosto al Twiga, il 22 ancora al Tc Italia, il 23 agosto al Beach club del Cinquale sconfinando in territorio apuano. Alle serate – presentate da Carlo Conti e Brosio insieme Miriana Trevisan, Matilde Brandi e Cecilia Capriotti – hanno già aderito Al Bano, Enrico Ruggeri, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Jo Squillo, Tommy Dali e Giada Luppi, in arte Giada, campionessa internazionale di pattinaggio artistico. L’ultima charity night al Beach club sarà in memoria di Dalla e Battisti con il premio speciale assegnato a Giulio Rapetti, in arte Mogol, e l’esibizione dei musicisti Gianni Dall’Aglio e Ricky Portera, che hanno suonato con i due compianti big. Per la comicità Dario Ballantini, Gabriele Cirilli e Ubaldo Pantani, e per lo sport tre stelle del calcio quali il ct azzurro campione d’Europa Roberto Mancini, il tecnico del Napoli campione d’Italia Luciano Spalletti e il campione del mondo nel 1982 Antonio Cabrini. Sarà ricordato anche Sinisa Mihajlovic, a lungo amico e ospite del “Mattone del cuore“.

Francesca Navari